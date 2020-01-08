Без Меган и Гарри: как Кейт Миддлтон отпраздновала 38-летие

Звезды / Новости
8 января 2020
Cosmo

Несмотря на то, что Кейт Миддлтон исполнится 38 лишь завтра, 9 января, она, вопреки всем суевериям, уже успела отметить день рождения с родными и близкими. Так, герцогиня собрала гостей  в Анмер-холле сразу после воскресной службы в церкви святой Марии Магдалины, состоявшейся на минувших выходных.

Кейт Миддлтон фото 2020

Известно, что в числе приглашенных были родители Кейт, ее близкая подруга Роуз Ханбери, которую британские СМИ подозревали в романе с принцем Уильямом, крестные родители принцессы Шарлотты и не только. А вот возвращения Меган Маркл и принца Гарри из Канады герцогиня Кембриджская дожидаться не стала — празднование прошло без них.

Завтрашний день Кейт, по словам инсайдеров, собирается провести с мужем и детьми в спокойной семейной обстановке. Отличный план!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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