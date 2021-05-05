Билл и Мелинда Гейтс разводятся после 27 лет брака

Звезды / Новости 5 мая 2021

Cosmo

Еще один легендарный брак подошел к концу: так, в понедельник Билл Гейтс поделился новостью о том, что они с его женой Мелиндой приняли решение развестись после 27 лет брака. Об этом миллиардер сообщил в своем твиттере, опубликовав официальное заявление.

«После долгих размышлений и усердной работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак. За эти 27 лет мы вырастили троих невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы помочь людям вести здоровую и продуктивную жизнь. Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать работать вместе в фонде, но мы больше не верим в то, что сможем расти, продолжая быть парой, на этом новом этапе нашей жизни», — сообщили супруги, попросив также поклонников и прессу о приватности.

Очень жаль.