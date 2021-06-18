Билли Айлиш обвинили в расизме

Звезды / Новости 18 июня 2021

Cosmo

Не успели утихнуть обвинения в адрес Билли Айлиш за то, что она занимается квирбейтингом (ранее певица выпустила клип Lost Cause, в котором пользователи уловили фейковый намек на то, что она является квиром — его сочли специальным приемом, призванным привлечь представителей ЛГБТ-сообщества. — Прим. ред.), как звезда попала под еще один шквал критики из-за... расистских выпадок.

Так, поклонники жестко раскритиковали Билли за нарезку видео в Tik-Tok, в которой она произносит слово chink (оно является оскорбительным для китайцев — Прим. ред.), а в другом — имитирует азиатский акцент. Увидеть в ролике можно и брата звезды Финнеаса, который пытается имитировать акцент темнокожих американцев.

Впрочем, пока часть подписчиков Айлиш уверенно отписывается от нее, другая — напоминает, что певица страдает синдромом Туретта (заболевание нервной системы, выражающееся в двигательных и звуковых тиках, которые невозможно контролировать. — Прим. ред.). И добавляет, что подлинность этих видео не была никак подтверждена.

Будем ждать комментариев самой Билли!