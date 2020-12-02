Билли Айлиш ответила хейтерам, которые раскритиковали ее фигуру в облегающей майке и шортах

Звезды / Новости
2 декабря 2020
Cosmo

В октябре мы писали о том, что Билли Айлиш подверглась атаке бодишеймеров. Случилось это после того, как звезда, которая в большинстве случаев выбирает одежду оверсайз, попала в объективы папарацци в непривычном для себя образе — в облегающей майке и шортах. Тогда один хейтеров отметил, что девушка выглядит, как «30-летняя мамаша, попивающая вино». 

Об этом инциденте и отношении к нему Айлиш вспомнила в интервью Vanity Fair. 

«Эти фотографии были сделаны в 43-градусную жару, когда я бежала в майке от машины до входной двери дома своего брата. Тогда люди говорили: «Черт побери, как же Билли растолстела!». А я подумала: «Нет, я именно так и выгляжу, вы просто никогда раньше этого не видели!», — отметила Билли. 

«Мне нравится слышать от детей, что благодаря мне они чувствуют себя комфортно в своих телах. Если я могу чем-нибудь помочь, я хочу это сделать», — добавила она. 

Браво!

 

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Фото: Gettyimages
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