Билли Айлиш показала фигуру в шортах и облегающей майке — и стала жертвой бодишеймеров

Звезды / Новости 16 октября 2020

Cosmo

Поклонники обожают Билли Айлиш не только за ее нежный голос и глубокие песни, но и за ее особенный стиль, главным must-have которого являются вещи оверсайз. Но на днях юная звезда сделала исключение и впервые за долгое время появилась на публике в непривычном для себя образе — в облегающей майке и шортах. Фото Билли, сделанные папарацци, не остались без внимания бодишеймеров, один из которых отметил, что девушка выглядит, как «30-летняя мамаша, попивающая вино».

in 10 months Billie Eilish has developed a mid-30`s wine mom body. pic.twitter.com/pMRFdZZ7mE — GamesNosh (@GamesNosh) October 13, 2020

В ответ Айлиш опубликовала в своих сториз видео одной из пользовательниц Instagram, призывающей окружающих начать нормально воспринимать реальные, а не идеализированные, тела женщин.

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