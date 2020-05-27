Билли Айлиш разделась и обратилась к хейтерам в новом чувственном ролике о принятии себя

Звезды / Новости
27 мая 2020
Cosmo

18-летняя Билли Айлиш стала одним из самых ярких музыкальных открытий недавнего времени, что подтверждают многочисленные награды, среди которых и пять премий «Грэмми» в 2020-м году. Но, несмотря на успех, звезда довольно часто сталкивается с различными осуждениями и критикой по поводу ее внешнего вида, фигуры и одежды.

В ответ на весь этот негатив Билли Айлиш сняла свой короткий короткометражный фильм «Not My Responsibility», в котором, медленно раздеваясь, обратилась к общественности. 

«Ничто из того, что я делаю, не остается незамеченным, поэтому пока я чувствую ваши взгляды, ваше неодобрение… или ваши вздохи облегчения. Если бы я жила ими, я бы никогда не смогла двигаться», — говорит Билли. 

«Вы хотите, чтобы я была меньше? Слабее? Мягче? Выше? Хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи провоцируют вас? Моя грудь? Я — мой живот, мои бедра, тело, с которым я родилась? Разве это не то, что вы хотели… если я ношу то, что удобно… я не женщина?».

Этими и другими словами певица доносит до нас главную мысль о том, что чужое мнение — это не ее ответственность. 

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Автор: Анастасия Благодарная
Фото: Gettyimages/Fotobank.ua
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