Бывшая девушка Бруклина Бекхэма прокомментировала его свадьбу: «Он влюбляется каждые несколько минут»

Звезды / Новости 21 июля 2020

Cosmo

Новость о женитьбе старшего сына Виктории и Дэвида Бекхэмов просто взорвала интернет. И пока счастливые родители и будущие молодожены Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц активно готовятся к свадьбе, бывшие звездного красавца нервно кусают локти.

А одна из них, певица Лекси Пантерра даже осмелилась прокомментировать эту новость в интервью для The Sun. Звезда озвучила то, о чем подумали многие: Бруклин еще совсем не готов к настолько серьезным отношениям.

«Этого никто не ожидал, и, честно говоря, Бруклин не готов к этому. Он очень молод и слишком незрел. Я не знаю, почему он влюбляется каждые несколько минут. В его отношениях нет последовательности. У него новая девушка каждый месяц, поэтому удивительно, что он стремится жениться», — откровенно рассказала девушка.

И хоть в ее словах есть толика правды, надеемся, у этой красивой пары все сложится наилучшим образом.