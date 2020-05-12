Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал, почему принц Гарри женился на Меган Маркл

Звезды / Новости
12 мая 2020
Cosmo

Многие не раз сравнивали бунтарский характер Меган Маркл с характером принцессы Дианы. Нашел в нем схожесть и бывший дворецкий леди Ди Пол Баррел. Так, в одном из своих недавних интервью он высказал свое мнение по поводу того, почему принцу Гарри сразу понравилась его будущая жена. 

«Он влюбился в Меган и женился на ней, потому что она очень похожа на Диану. Они обе — женщины, которые всегда будут отстаивать то, во что верят, и никогда не дадут слабину», — заявил он изданию Closer. 

Принц Гарри и Меган Маркл

Однако по мнению мужчины, это не значит, что Меган и Диана были бы лучшими подругами. «Мне кажется, между ними могли бы возникнуть разногласия. Только представьте себе: две сильные независимые женщины с разными взглядами на некоторые вещи — между ними точно возникали бы споры». 

Принцесса Диана

Нам кажется, что во многом так и есть. А ты как думаешь?

5 5 4
Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
5 кроків до свідомого

життя сучасної дівчини
Читайте также
1
5 кроків до свідомого життя сучасної дівчини
2
Фото дня: Натали Портман показала редкий снимок с детьми
3
Анджелина Джоли эмоционально рассказала о смерти матери
4
Instagram-хроника: как знаменитости отметили День матери
5
Какие отношения между Ким Кардашьян и Канье Уэстом
Звезды / Новости
Это интересно

«Побег из королевской семьи»: о принце Гарри и Меган Маркл снимут еще один фильм

На этот раз — о скандальном отречении от королевских обязанностей.  

Звезды / Новости

По-семейному: Ирина Шейк и Брэдли Купер провели День матери вместе

Отличные новости. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Королева Елизавета II может больше никогда не появиться на публике

Причина понятна.

Stay home with Cosmopolitan
1
Королева Елизавета II может больше никогда не появиться на публике
2
Наболело: Дженнифер Энистон гневно высказалась в Instagram о коронавирусе
3
«Мы думали, что это была тяжелая форма гриппа»: Мадонна рассказала о том, как и когда переболела коронавирусом
4
Новые правила: до какого числа продлили карантин в Украине и на каких условиях
Звезды / Новости

Без одежды и в мужских объятиях: Ирина Шейк поделилась откровенным фото в Instagram

So hot!

Loading...
Звезды / Новости

Любовь на карантине: Брэд Питт самоизолировался в компании известной актрисы

Неужели они все-таки вместе? 

Звезды / Новости

Бэби-бум продолжается: тот самый Рон из «Гарри Поттера» впервые стал отцом

Поздравляем Руперта и его супругу!  

Читайте также
1
5 кроків до свідомого життя сучасної дівчини
2
Рейтинг лучших красных помад: выбор beauty-редактора
3
Как готовить вкусный кофе в домашних условиях
4
Кто ищет, тот всегда найдет: где спрятана точка G у женщин?
5
Что происходит с телом, когда вы едите на ночь?
Звезды / Новости

Это официально: Ариана Гранде показала своего нового парня

В клипе «Stuck with U». 

Звезды / Новости
Это интересно

Кортни Кокс рассказала, какую серию «Друзей» любит больше всего

Сегодня же пересмотрим!

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Мы думали, что это была тяжелая форма гриппа»: Мадонна рассказала о том, как и когда переболела коронавирусом

Из первых уст.

Звезды / Новости

«Это было не для саморекламы»: тренер Адель рассказал, как певица похудела на 45 килограмм

Тяжелый путь и замечательный результат.

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Браслеты вместо колец и новое тату: Джиджи Хадид и Зейна Малика заподозрили в помолвке

Логичный шаг после недавних новостей!  

Звезды / Новости
Надо прочитать

«Это ее шоу»: Меган Маркл раскритиковали за видео с малышом Арчи, опубликованное в день его рождения

Согласна с таким мнением? 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Илон Маск и Граймс назвали своего сына X Æ A-12 и рассказали, что это значит

Ну очень необычно!

Звезды / Новости

Как не впасть в депрессию на карантине: Марго Робби сняла видео с ценными советами

Итак, берем ручку и блокнот.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Конец 2-летнего романа: Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались

А ведь красивая была пара.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.