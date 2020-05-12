Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал, почему принц Гарри женился на Меган Маркл

Звезды / Новости 12 мая 2020

Cosmo

Многие не раз сравнивали бунтарский характер Меган Маркл с характером принцессы Дианы. Нашел в нем схожесть и бывший дворецкий леди Ди Пол Баррел. Так, в одном из своих недавних интервью он высказал свое мнение по поводу того, почему принцу Гарри сразу понравилась его будущая жена.

«Он влюбился в Меган и женился на ней, потому что она очень похожа на Диану. Они обе — женщины, которые всегда будут отстаивать то, во что верят, и никогда не дадут слабину», — заявил он изданию Closer.

Однако по мнению мужчины, это не значит, что Меган и Диана были бы лучшими подругами. «Мне кажется, между ними могли бы возникнуть разногласия. Только представьте себе: две сильные независимые женщины с разными взглядами на некоторые вещи — между ними точно возникали бы споры».

Нам кажется, что во многом так и есть. А ты как думаешь?