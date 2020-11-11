Бывший телохранитель Анджелины Джоли и Брэда Питта рассказал о главном страхе экс-супругов

Звезды / Новости
11 ноября 2020
Cosmo

Анджелина Джоли и Брэд Питт никогда особо не афишировали свою личную жизнь, однако всегда отмечали, что главное для них — их дети. Это на днях подтвердил бывший телохранитель звезд Марк Биллингем, который отметил, что экс-супруги всегда панически переживали за их безопасность. 

«Самым большим их страхом было то, что их детей могут похитить. Этот вопрос был связан с деньгами, так что они всегда беспокоились о том, кто находится рядом с детьми», — рассказал мужчина изданию Woman`s Day. 

Биллингем признался также, что многому научился у Питта и Джоли, точно так же, как и они у него.

«Она уважали мою работу, а я их. Благодаря этому у нас было полное профессиональное взаимопонимание»,  отметил он. 

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Фото: Gettyimages
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