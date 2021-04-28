Благодійність пасує до всього: важлива акція Avon

Красота / Новинки
28 апреля 2021
Cosmo

Компанія Avon розпочала в Україні продаж благодійних брошок. Мета ініціативи — зібрати кошти на допомогу жінкам у розв’язанні двох великих проблем: рак молочної залози та гендерне насильство, які чи не найбільше загрожують їхньому життю й добробуту як у всьому світі, так і в нашій країні зокрема. За даними Всеукраїнського дослідження*, в Україні 34% жінок зазнають домашнього насильства особисто або знають про випадки насилля у своєму оточенні.

Статистика захворюваності на рак молочної залози ще жахливіша — кожна сьома українка стикається з цією хворобою. У кожної четвертої жінки хворобу виявляють на стадії, коли шанси на виживання мінімальні. Головна проблема, чому в українок захворювання діагностують переважно на пізніх стадіях, — нехтування щорічним візитом до мамолога задля перевіряння молочних залоз.

Лише чверть жінок в Україні відвідують мамолога чи проходять мамографію щороку, інші 37% роблять це зрідка. І прикра цифра — 38% українок за все своє життя жодного разу не відвідують мамолога!

Саме тому Avon розпочинає продаж благодійних брошок, щоб запобігти раку молочної залози в жінок і допомогти постраждалим від гендерного насильства. 100% прибутку від продажу буде спрямовано на втілення в життя благодійних проєктів компанії: придбання в межах Місії проти раку молочної залози 20-ї одиниці мамографічного обладнання, яке є золотим стандартом у всьому світі для виявлення хвороби на початкових стадіях; і надання притулку жінкам, що зазнали гендерного насильства. Ініціатива розпочнеться у квітні та триватиме до кінця року.

«У всьому світі жінки стикаються з багатьма проблемами, але є такі, що безпосередньо загрожують їхньому життю. Серед них — домашнє насильство і рак молочної залози. Боротьба з цими проблемами для Avon і в світі, і в нашій країні — першочергові завдання» — прокоментувала Єлизавета Коробченко, генеральна директорка Avon в Україні та Грузії.
 

Підтримати ініціативу й придбати благодійні брошки можна вже з 1 квітня на сайті my.avon.ua та в каталозі.

Ціна: 150 гривень.

5 5 1
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
День сурка: как вырваться из повседневной рутины и перезагрузиться
2
5 продуктов, которые сбалансируют гормональный фон
3
5 суперфудов, которые стоит добавить в весенний рацион
4
Время есть: 10 продуктов для молодости кожи
5
3 вкусных и полезных завтрака, которые легко приготовить дома
Красота / Новинки
Надо прочитать

Секрети краси фотографині Соні Плакидюк

Дивись та вчись!

Красота / Новинки
Надо прочитать

7 божественных бьюти-новинок, без которых не обойтись этим летом

Хотим их все!

Красота / Новинки
Это интересно

Любимая парфюмированная свеча Дженнифер Энистон

Звезда говорит, что она помогает создать дома потрясающе сексуальную атмосферу!

Красота / Новинки
Надо прочитать

Тільки 10% українок вважають себе красивими на 100%

Сумна статистика.

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Красота / Новинки

Секрети краси фешн-інфлюенсерки Аліни Френдій

Loading...
Красота / Новинки

Тренд будущего: все, что тебе нужно знать о перманентном макияже

Рассказывают основательницы студии-академии перманентного макияжа New PMU в Калифорнии Мару Одержаховская и Анна Кара.

Читайте также
1
В джинсах и куртке: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили семейную ферму
2
Go green: 10 самых полезных трав, которые должны быть на каждой кухне
3
Гороскоп щастя: що приносить радість різним знакам зодіаку
4
Гремолата: простий рецепт зеленого салату з сонячної Італії
5
Самые желанные платья весны 2021: 7 горячих трендов
Красота / Новинки

Правильное питание, уход за кожей и мейкап: учимся всем секретам красоты у профессионалов

Идеальный подарок на 8 марта!

Красота / Новинки
Надо прочитать

Весне дорогу: 7 бьюти-покупок, от которых мы в восторге

Для красоты и весеннего вайба!

Красота / Новинки

Телеведущая «Нового канала» Соня Плакидюк стала лицом бьюти-бренда

Хороший выбор. 

Красота / Новинки
Надо прочитать

Beauty-вишлист: покупки, которые помогут встретить весну во всеоружии

Самые желанные средства, гаджеты и аксессуары по версии Cosmo!

Хочешь больше узнать про "Красоту"?
Красота / Новинки
Надо прочитать

Like father, like daughter: Ленни Кравиц стал лицом аромата YSL

 Теперь и он, и его дочь Зои представляют модный дом YSL.

Красота / Новинки

Love messages: ювелирный бренд JL снял праздничный ролик популярной коллекции

Ко Дню святого Валентина!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Красота / Новинки
Надо прочитать

5 чувственных ароматов для дома, которые настраивают на романтическую волну

Создаем атмосферу особенного вечера!

Красота / Новинки
Это интересно

Нежнее нежного: Наталья Водянова в кампейне новых матовых помад Guerlain

Как красиво!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Красота / Новинки
Надо прочитать

Видео дня: Натали Портман в рекламе новой помады Dior

Поднимает настроение и напоминает о весне!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.