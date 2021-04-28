Благодійність пасує до всього: важлива акція Avon

Красота / Новинки 28 апреля 2021

Cosmo

Компанія Avon розпочала в Україні продаж благодійних брошок. Мета ініціативи — зібрати кошти на допомогу жінкам у розв’язанні двох великих проблем: рак молочної залози та гендерне насильство, які чи не найбільше загрожують їхньому життю й добробуту як у всьому світі, так і в нашій країні зокрема. За даними Всеукраїнського дослідження*, в Україні 34% жінок зазнають домашнього насильства особисто або знають про випадки насилля у своєму оточенні.

Статистика захворюваності на рак молочної залози ще жахливіша — кожна сьома українка стикається з цією хворобою. У кожної четвертої жінки хворобу виявляють на стадії, коли шанси на виживання мінімальні. Головна проблема, чому в українок захворювання діагностують переважно на пізніх стадіях, — нехтування щорічним візитом до мамолога задля перевіряння молочних залоз.

Лише чверть жінок в Україні відвідують мамолога чи проходять мамографію щороку, інші 37% роблять це зрідка. І прикра цифра — 38% українок за все своє життя жодного разу не відвідують мамолога!

Саме тому Avon розпочинає продаж благодійних брошок, щоб запобігти раку молочної залози в жінок і допомогти постраждалим від гендерного насильства. 100% прибутку від продажу буде спрямовано на втілення в життя благодійних проєктів компанії: придбання в межах Місії проти раку молочної залози 20-ї одиниці мамографічного обладнання, яке є золотим стандартом у всьому світі для виявлення хвороби на початкових стадіях; і надання притулку жінкам, що зазнали гендерного насильства. Ініціатива розпочнеться у квітні та триватиме до кінця року.

«У всьому світі жінки стикаються з багатьма проблемами, але є такі, що безпосередньо загрожують їхньому життю. Серед них — домашнє насильство і рак молочної залози. Боротьба з цими проблемами для Avon і в світі, і в нашій країні — першочергові завдання» — прокоментувала Єлизавета Коробченко, генеральна директорка Avon в Україні та Грузії.



Підтримати ініціативу й придбати благодійні брошки можна вже з 1 квітня на сайті my.avon.ua та в каталозі.

Ціна: 150 гривень.