Благодійність прикрашає — важлива кампанія Mary Kay

Красота / Новинки 20 мая 2021

Cosmo

Рак молочної залози (РМЗ) — найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. У 2020 році понад 14500 українкам було діагностовано РМЗ. Щодня 41 жінка дізнається про те, що хвора на рак молочної залози.

Вже понад 17 років благодійний проєкт «Рожевий змінює життя» від Mary Kay підтримує жінок, які зіткнулися з цим діагнозом. В рамках ініціативи українське відділення бренду пропонує жінкам, які перенесли операцію з видалення злоякісної пухлини молочної залози, безкоштовно пройти програму реабілітації. Щороку Mary Kay запускає спеціальну продукцію, частина коштів від продажу якої спрямована на фінансування програми реабілітації.

За підтримки Благодійного Фонду «Здоров`я жінки і планування сім`ї» в рамках програми реабілітації жінки проходять комплекс відновлювальних процедур, отримують консультації провідних фахівців, спілкуються з психологами та іншими жінками, яких спіткав цей діагноз. Програма допомагає відновити не лише фізичний, а й психологічний стан. За час існування програми на реабілітацію для українських жінок перераховано вже понад 5 мільйонів гривень.

Проєкт «Рожевий змінює життя» повністю фінансується за рахунок зібраних коштів від продажу спеціальної продукції Mary Kay. У 2021-му році помічниками добра стануть 2 ексклюзивні відтінки блиску для губ Mary Kay Unlimited.

35 гривень від продажу кожного з цих блисків для губ перераховуються на підтримку програми реабілітації жінок, що зіткнулися з раком грудей.

В акції беруть участь блиски у відтінках «Впевнений Рожевий» (Pink) з вишуканим кремовим фінішем та «Лілова надія» (Lilac) з грайливим шимером.

Підтримати ініціативу та придбати благодійні блиски можна вже з 01 травня по 31 грудня 2021 року через б’юті-експертку Mary Kay або на сайті marykay.ua.

Пам’ятай: 9 з 10 ущільнень є доброякісними або фізіологічними. На ранніх стадіях РМЗ виявляється у 73% жінок. Не нехтуй своїм здоров’ям. Регулярний самоогляд та щорічне відвідування мамолога допоможуть попередити хворобу.