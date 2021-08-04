Богиня: Дженнифер Энистон примеряет сексуальные образы и демонстрирует безупречную фигуру в новой фотосессии

Звезды / Новости
4 августа 2021
Cosmo

Казалось бы, восторгаться Дженнифер Энистон еще больше, чем мы это уже делаем, просто невозможно. Однако 52-летней звезде сериалов «Друзья» и «Утреннее шоу» снова удалось нас поразить и влюбить в себя еще сильнее — в этот раз, в новой фотосессии для InStyle.

Так, Джен стала главной героиней сентябрьского выпуска издания — красотка предстала в объективе фотографа в соблазнительных и очень стильных образах, которые подчеркнули ее роскошную фигуру, и в очередной раз доказала, что с годами становится только прекраснее. 

Просто богиня!

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Фото: instagram.com/instylemagazine
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