Богиня: Дженнифер Энистон примеряет сексуальные образы и демонстрирует безупречную фигуру в новой фотосессии

Звезды / Новости 4 августа 2021

Cosmo

Казалось бы, восторгаться Дженнифер Энистон еще больше, чем мы это уже делаем, просто невозможно. Однако 52-летней звезде сериалов «Друзья» и «Утреннее шоу» снова удалось нас поразить и влюбить в себя еще сильнее — в этот раз, в новой фотосессии для InStyle.

Так, Джен стала главной героиней сентябрьского выпуска издания — красотка предстала в объективе фотографа в соблазнительных и очень стильных образах, которые подчеркнули ее роскошную фигуру, и в очередной раз доказала, что с годами становится только прекраснее.

Просто богиня!