Больная коронавирусом украинская актриса рассказала о своем самочувствии

Звезды / Новости
2 апреля 2020
Cosmo

Недавно мы рассказывали тебе о том, что больная коронавирусом украинская актриса Иванна Сахно, которая сейчас снимается в Голливуде, была госпитализирована. Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanna Sakhno (@ivannasakhno) 21 Бер 2020 р. о 9:11 PDT

А вчера звезда рассказала о том, как чувствует себя сейчас. 

«Друзі, привіт! Перш за все хочу подякувати вам за турботу та побажання, я дійсно це ціную. Я деякий час була поза зв’язком. Бути закритою одною в 4х стінах на самоізоляцію може стати дуже цінним досвідом. Мої симптоми почали згасати і крайніх два дні мені вже стало краще. Навіть помила вікно! Ця ситуація у світі торкнулась кожного з нас і я надіюсь, що з вами все максимально добре. Будь ласка, продовжуйте бути вдома та піклуватись одне про одного. Світ є дивовижним і всі ми хочемо його якомога швидше побачити знову. Давайте для цього робити правильні кроки», — написала Иванна под своим новым фото.

Иванна Сахно коронавирус

Мы рады, что актрисе лучше и подписываемся под каждым ее словом!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/ivannasakhno
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