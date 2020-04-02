Больная коронавирусом украинская актриса рассказала о своем самочувствии

Звезды / Новости 2 апреля 2020

Cosmo

Недавно мы рассказывали тебе о том, что больная коронавирусом украинская актриса Иванна Сахно, которая сейчас снимается в Голливуде, была госпитализирована. Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram.

А вчера звезда рассказала о том, как чувствует себя сейчас.

«Друзі, привіт! Перш за все хочу подякувати вам за турботу та побажання, я дійсно це ціную. Я деякий час була поза зв’язком. Бути закритою одною в 4х стінах на самоізоляцію може стати дуже цінним досвідом. Мої симптоми почали згасати і крайніх два дні мені вже стало краще. Навіть помила вікно! Ця ситуація у світі торкнулась кожного з нас і я надіюсь, що з вами все максимально добре. Будь ласка, продовжуйте бути вдома та піклуватись одне про одного. Світ є дивовижним і всі ми хочемо його якомога швидше побачити знову. Давайте для цього робити правильні кроки», — написала Иванна под своим новым фото.

Мы рады, что актрисе лучше и подписываемся под каждым ее словом!