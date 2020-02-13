Больше цвета: H&M Studio представили новую коллекцию в самых модных оттенках сезона весна-лето 2020

Мода / Fashion news 13 февраля 2020

Cosmo

В этом сезоне весна-лето 2020 не боимся выделяться и носить яркие вещи. Например, такие, как в новой коллекции H&M Studio. Бренд представил линейку в самых модных и сочных оттенках 2020-го, чтобы ты точно оказалась в центре внимания.

В коллекции представлены вещи крупной вязки, воздушные платья и легкие костюмы с акцентом на цвет и яркий рисунок. Нетривиальные силуэты и электрические цвета создают беззаботное настроение, натуральные вискозно-льняные волокна придают вещам легкости, а переработанный полиэстер — невесомости.

«Муза коллекции STUDIO S/S20 — это девушка со свободным духом, которая занимается серфингом, скалолазанием, исследует и постоянно испытывает что-то новое. Коллекция является одновременно лаконичной и изысканной: натуральные ткани с необработанными краями смешаны с роскошными элементами, такими как блестящий металлик и футуристические аксессуары», — рассказала о коллекции Энн-Софи Йоханссон, креативный консультант H&M.

Рассматривай новинки от H&M Studio и добавляй фаворитов в wish-list.