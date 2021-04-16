Больше не холостяк: Иракли Макацария показал свою 19-летнюю возлюбленную

Звезды / Новости 16 апреля 2021

Cosmo

В рамках шоу «Холостяк» Иракли Макацария — главный герой шестого сезона проекта — не нашел свою вторую половинку. Однако он сделал это сейчас — на днях экс-холостяк впервые показал свою 19-летнюю возлюбленную Лизу. На совместном фото в инстаграм он нежно обнимает любимую за талию и влюбленно на нее смотрит.

«Любовь моей жизни», — подписал кадр Иракли.

В тот же день девушка тоже поделилась совместными фото с бойфрендом в своем аккаунте, оставив под ним лаконичный комментарий — эмоджи в виде сердечка.

Как тебе эта пара?