Больше не холостяк: Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились

Звезды / Новости 20 мая 2020

Cosmo

Событие, на которое так ожидали все поклонники популярного телешоу «Холостяк», таки свершилось! Сегодня Никита Добрынин и его возлюбленная, победительница проекта Даша Квиткова поженились. Пара решила не афишировать событие и сделала ставку на романтичную роспись в очень узком кругу самых близких

В сеть уже попали первые фото со свадьбы Никиты и Даши. Так, мы уже успели рассмотреть платье невесты и наряд жениха! Для этого особенного дня Даша выбрала белоснежное мини-платье без бретелей и высокие босоножки, откинув стереотип о невесте в пышном платье и с фатой в пол, а Никита — стильный светло-серый костюм в клетку. Никакой роскоши и излишеств, только чувства и счастье в глазах теперь уже мужа и жены.

Поздравляем эту красивую и харизматичную пару!