Больше не холостяк: Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились
Событие, на которое так ожидали все поклонники популярного телешоу «Холостяк», таки свершилось! Сегодня Никита Добрынин и его возлюбленная, победительница проекта Даша Квиткова поженились. Пара решила не афишировать событие и сделала ставку на романтичную роспись в очень узком кругу самых близких
В сеть уже попали первые фото со свадьбы Никиты и Даши. Так, мы уже успели рассмотреть платье невесты и наряд жениха! Для этого особенного дня Даша выбрала белоснежное мини-платье без бретелей и высокие босоножки, откинув стереотип о невесте в пышном платье и с фатой в пол, а Никита — стильный светло-серый костюм в клетку. Никакой роскоши и излишеств, только чувства и счастье в глазах теперь уже мужа и жены.
Допис, поширений dmitry dir (@dmitry_dir) 20 Тра 2020 р. о 4:11 PDT
Поздравляем эту красивую и харизматичную пару!