Больше не холостяк: Сергей Мельник встречается с Анной Ризатдиновой

Звезды / Новости 9 ноября 2020

Cosmo

В воскресенье, 8 ноября, зрители телеканала 1+1 увидели одинадцатый прямой эфир нового сезона шоу «Танці з зірками». В этот вечер звездные участники исполнили по два танца: один — из профессиональной бальной программы вместе со своими партнерами, а второй — с родными.

Настоящей неожиданностью стало появление на паркете Анны Ризатдиновой — она пришла поддержать Сергея Мельника, семья которого не смогла приехать на эфир. По словам спортсменки, после их совместного танца в предыдущем выпуске, у них завязались романтические отношения.

В ролике, который зрители увидели до начала трогательного и очень чувственного танца звезд, холостяк также прокомментировал отношения с Анной.

«Мне кажется, что Аня — именно та девушка, которую я так долго искал. Она очень ранимая, эмоциональная, нежная. Она меня понимает, наверное, лучше, чем кто-либо. Я долго наблюдал за развитием отношений Димы Комарова и Саши Кучеренко. Надеюсь, у нас с Аней получится так же», — отметил он.

Очень романтично!