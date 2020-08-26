Больше не отец: сестра Бритни Спирс будет распоряжаться финансами звезды

Звезды / Новости 26 августа 2020

Cosmo

Семейные и финансовые разбирательства в семействе Спирс продолжаются. Бритни и ее адвокаты делают все, чтобы певица наконец вышла из-под опеки отца, который полностью контролирует жизнь звезды — начиная с личных отношений (возможности выйти замуж и родить ребенка) и заканчивая финансами. И пока первое под вопросом, со вторым есть некоторые успехи.

Так, стало известно, что с недавних пор управляющей трастового фонда певицы стала ее младшая сестра Джейми Линн. В случае смерти звезды именно она сможет распоряжаться всеми ее активами и деньгами фонда, а не отец Бритни, который, по слухам, обворовывает звезду, присваивая себе все заработанное ею.