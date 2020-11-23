Больше не пустует: стало известно, кто недавно переехал в бывшую резиденцию Меган Маркл и принца Гарри 

Звезды / Новости
23 ноября 2020
Cosmo

С тех пор, как Меган Маркл и принц Гарри переехали в США, их бывший дом в Великобритании пустовал. Однако, по словам инсайдеров, приближенных к королевской семье, сейчас там появились новые жильцы. Так, теперь во Фрогмор-коттедже живут принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк, в семье которых скоро случится пополнение.

Несмотря на то, что дом по-прежнему принадлежит Меган и Гарри, они, судя по всему, возвращаться не планируют. «Вывоз их вещей и передача ключей — знак, что они не собираются возвращаться. Похоже, они пытаются обрубить все концы, поскольку собираются остаться в США навсегда», — рассказывают источники в комментарии The Sun. 

Инсайдеры также отмечают что, дом обустроенный специально для герцогов Сассекских и их сына Арчи, идеально подойдет для семьи Евгении, в которой ожидается скорое пополнение. А рядом всегда будут родители принцессы и ее бабушка королева Елизавета. 

Что же, с новосельем!

5 5 1
Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Для тех, кто любит

эстетику и свободу
Наскільки ти сучасна

українка?
Реклама
Читайте также
1
Для тех, кто любит эстетику и свободу
2
Наскільки ти сучасна українка?
3
На аукцион выставили пластинку, которую Джон Леннон подписал для своего убийцы
4
Видео дня: Тина Кароль станцевала на шоу «Танці з зірками»
5
Дженнифер Лопес, Дуа Липа и Кара Делевинь на красной дорожке American Music Awards 2020
Звезды / Новости

«Мы будем очень по нему скучать»: Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали об утрате в их семье

Наши соболезнования. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Очень горячая парочка: Меган Фокс и Machine Gun Kelly впервые появились на красной дорожке вместе

Выход, которого мы ждали!

COSMO / Тренды

Для тех, кто любит эстетику и свободу

Звезды / Новости

Кто стал женщиной года 2020 по версии Billboard

Угадаешь, кто?

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Чуттєво та неймовірно сексуально: Тіна Кароль вперше станцювала на паркеті шоу «Танці з зірками»

Це треба бачити!  

Stay home with Cosmopolitan
1
Must-have: 7 вещей, которые помогут тебе пережить пандемию в безопасности
2
Доказано наукой: 3 самых эффективных напитка для профилактики коронавируса
3
От санитайзера до пульсоксиметра: все, что тебе нужно в период пандемии, в одной сумке — Cosmopolitan Anti-Covid bag
4
Кабмін запровадив в Україні «локдаун вихідного дня»: що це означає та скільки триватиме
5
Британский словарь назвал самое популярное слово 2020 года
Звезды / Новости
Об этом все говорят

В одежде и без: 56-летняя Моника Беллуччи восхищает красотой в чувственной фотосессии для глянца

Взгляд не отвести!

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Принц Уильям прокомментировал расследование вокруг скандального интервью принцессы Дианы

Журналиста обвиняют в том, что он обманом вынудил леди Ди дать интервью.

Читайте также
1
Для тех, кто любит эстетику и свободу
2
Наскільки ти сучасна українка?
3
5 весіль із фільмів, які ми ніколи не забудемо
4
Ирина Шейк в костюме украинского бренда Olenich на прогулке в Нью-Йорке
5
Видео дня: Тина Кароль впервые за 15 лет станцевала на «Танцах со звездами»
Звезды / Новости
Об этом все говорят

В крошечном леопардовом купальнике и объятиях папы: Тина Кунаки и Венсан Кассель показали подросшую дочь Амазони

Мимими дня!  

Звезды / Новости
Это интересно

Пара века: 10 самых трогательных фото королевы Елизаветы и принца Филиппа

Обожаем и берем пример!

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Алла Костромичева

Вечер классики: старые ромкомы, музыка старше тебя и мода 80-х

Sex-мифы, о которых пора забыть (мы же все взрослые люди)

Вогнали в краску: главная бьюти-проблема этого года

Как не попасть на работу к несносному боссу
Звезды / Новости
Об этом все говорят

73 года вместе: королева Елизавета и принц Филипп поделились новым семейным фото в честь годовщины свадьбы

Это очень трогательно!

Звезды / Новости
Надо прочитать

Настя Каменських стала амбассадором фонду Таблеточки

Молодець!

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Идеальный пресс в коротком топе и никакого макияжа: 51-летняя Дженнифер Энистон восхитила красотой и молодостью в новой фотосессии

Выглядит на 35!  

Звезды / Новости

Квентин Тарантино напишет роман по мотивам фильма «Однажды в… Голливуде»

Новое амплуа. 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Это интересно

«Любить его — это как влюбиться в цунами или лесной пожар»: Меган Фокс откровенно рассказала о романе с Machine Gun Kelly

В редком интервью.

Звезды / Новости
Это интересно

Искусство любить себя: Екатерина Кухар и Александр Стоянов основали собственный бренд

Все, что нужно для настоящего уюта в доме!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Подруга Кейт Миддлтон рассказала о том, действительно ли будущая герцогиня подстроила знакомство и свадьбу с принцем Уильямом

Судьба или продуманный план?

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.