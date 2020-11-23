Больше не пустует: стало известно, кто недавно переехал в бывшую резиденцию Меган Маркл и принца Гарри

Звезды / Новости 23 ноября 2020

Cosmo

С тех пор, как Меган Маркл и принц Гарри переехали в США, их бывший дом в Великобритании пустовал. Однако, по словам инсайдеров, приближенных к королевской семье, сейчас там появились новые жильцы. Так, теперь во Фрогмор-коттедже живут принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк, в семье которых скоро случится пополнение.

Несмотря на то, что дом по-прежнему принадлежит Меган и Гарри, они, судя по всему, возвращаться не планируют. «Вывоз их вещей и передача ключей — знак, что они не собираются возвращаться. Похоже, они пытаются обрубить все концы, поскольку собираются остаться в США навсегда», — рассказывают источники в комментарии The Sun.

Инсайдеры также отмечают что, дом обустроенный специально для герцогов Сассекских и их сына Арчи, идеально подойдет для семьи Евгении, в которой ожидается скорое пополнение. А рядом всегда будут родители принцессы и ее бабушка королева Елизавета.

Что же, с новосельем!