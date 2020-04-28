Больше не секрет: Эмма Уотсон тайно встречается с калифорнийским бизнесменом

Звезды / Новости 28 апреля 2020

Cosmo

Актриса Эмма Уотсон — одна из тех звезд, кто тщательно охраняет свою личную жизнь от посторонних глаз. Так, СМИ ужа давно известно о новом романе звезды, который длится около года, но вот кто ее избранник — до сегодня оставалось секретом.

На днях стало известно, что Эмма Уотсон встречается с калифорнийским бизнесменом Лео Робинтоном. Впервые Эмма и Лео вместе попали в объектив папарацци еще в прошлом октябре, но тогда никому не удалось разузнать, кто этот парень. Чтобы поддержать любимую и сохранить их отношения приватными, бойфренд звезды даже удалил все свои страницы в соцсетях. Но, как видите, и этого оказалось мало.

Анонимный источник, приближенный паре, заверил, что у них все очень серьезно: «Эмма представила Лео своим родителям, так что она серьезно относится к нему. Они пообедали вместе в декабре в одном из ресторанов. И это случилось практически в начале их романа».



