«Больше вы нас здесь не увидите»: принц Гарри и Меган Маркл написали свой последний пост в Instagram

Звезды / Новости
31 марта 2020
Cosmo

Уже с завтрашнего дня принц Гарри и Меган Маркл официально лишатся своих титулов. Более того, супруги решили покинуть свой Instagram-аккаунт и уже даже написали прощальный пост, посвященный всем своим подписчикам.

«Как мы все могли почувствовать за последнее время, мир стал очень хрупким. Несмотря на это, мы уверены, что каждый из нас имеет потенциал и возможность изменить ситуацию — во всем мире, в наших семьях, наших сообществах, на «передовой». Вместе мы можем поднять дух друг друга. Самое важное сейчас — это здоровье и благополучие каждого из нас по всему миру, а также поиск решений большого количества проблем, которые предстали перед нами в результате пандемии», — написали Меган и Гарри. 

«Несмотря на то, что больше вы нас здесь не увидите, работа продолжается. Спасибо этому сообществу — за поддержку, вдохновение и веру в добро во всем мире. Мы с нетерпением ждем возможности воссоединиться с вами, потому что вы прекрасны! А пока берегите себя и друг друга. Гарри и Меган», — завершили супруги.

Мы будем очень скучать, а ты? 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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