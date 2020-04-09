Большие перемены: Анджелина Джоли и Брэд Питт приняли важное решение по поводу будущего их детей

Звезды / Новости 9 апреля 2020

Cosmo

Неожиданное решение! Спустя годы ссор и обсуждений бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец пришли к соглашению и приняли важное решение по поводу будущего своих детей. Так, пара серьезно намерена отправить детей учиться в самую обычную традиционную школу. По словам источника, приближенного к паре, и Брэду, и Анджелине важно, чтобы их дети «не были изолированы» от общества и свободно общались со своими сверстниками. Это решение не коснется только старшего сына Мэддокса, который уже закончил школу и учится в Университете Южной Кореи.

Напомним, что ранее Пакс, Захара, Шайло, Вивьен и Нокс пребывали на домашнем обучении, так как Анджелина и Брэд много работали и всегда брали детей с собой на съемки по всему миру. Сейчас, когда графики бывших супругов поспокойнее, пришло время изменить эту традицию. Конечно же, как только закончится карантин.