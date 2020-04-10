Большие планы: Алла Костромичева рассказала о пополнении в семье

Звезды / Новости 10 апреля 2020

Cosmo

Ведущая реалити Нового канала «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева — не только всемирно известная модель, но и счастливая мама. Вместе с мужем Джейсоном Капоне она воспитывает четырехлетнего сына Сальваторе и... мечтает о пополнении в семье. Родить второго ребенка Алла планировала в следующем году, но ее планам помешала пандемия коронавируса.

«Я хочу еще детей. Думала, что мы снимем суперсезон «Топ-модели по-украински» и начнем работать над еще одним ребенком. Но эта идея перенеслась на потом, после съемок, Да и с этим непонятным вирусом думать о родах просто страшно. С ужасом представляю, каково сейчас беременным», — призналась Алла.

К слову, сегодня, 10 апреля, Алла и ее муж Джейсон отмечают юбилей — пятую годовщину со дня росписи. Несмотря на то, что сейчас они находятся на расстоянии (модель в Киеве, ее супруг — в Нью-Йорке), мужчина нашел способ поздравить любимую и прислал ей роскошный букет тюльпанов.

Напомним, своего первенца Сальваторе Алла Костромичева родила в 2015 году. Первые месяцы беременности модель провела на съемках «Супермодели по-украински» — тогда как раз снимался второй сезон проекта.