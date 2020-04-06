Большие планы: стало известно, как Меган Маркл собирается покорять Голливуд

Звезды / Новости 6 апреля 2020

Cosmo

Кажется, Меган Маркл серьезно настроена покорять Голливуд! Так, уже на этот апрель запланирована премьера документального фильма Disney+, который озвучивала герцогиня, дальше — больше! Об актерских планах актрисы СМИ поведал анонимный источник.

Так, он рассказал, что Меган не берется за любой предложенный ей проект, а очень избирательна. Меган мечтает работать с известными режиссерами, среди которых, например, Ава ДюВерней: «Она хочет, чтобы в создании фильма участвовала Ава ДюВерней, но и ей нужно найти правильный сценарий. Меган считает, что ее роль должна стать прорывом», — поделился подробностями аноним для Daily Mail.

По словам того же инсайдера, Меган Маркл подходит к возвращению в кино так серьезно, потому что очень боится критики. Поэтому новый фильм с ней обязательно должен быть сильной картиной с классным режиссером и лучшим кастом. Прямо-таки королевские требования!