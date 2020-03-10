Boy or girl: Кэти Перри намекнула на пол своего первенца

Звезды / Новости 10 марта 2020

Cosmo

Во время концерта в Мельбурне Кэти Перри, о беременности которой стало известно на днях, заявила: «Надеюсь, это девочка». Поклонники певицы уверены, что любимица уже в курсе, что у них с Орландо Блумом родится дочь. Основанием для подобных предположений стал тот факт, что после объявления о пополнении Пэрри выбирает наряды с женской символикой и в традиционно «девчачьих» оттенках — розовом, лиловом.

Счастливый папочка, Блум, кажется, тоже намекает на то, что у них с Кэти будет девочка. В его инста-эккаунте появилось новое фото, на котором запечатлена его возлюбленная.

Подпись к нему гласит: «Мои крошки просто цветут! (My babies blooming)».

Как же это мило!