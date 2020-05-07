Браслеты вместо колец и новое тату: Джиджи Хадид и Зейна Малика заподозрили в помолвке

Звезды / Новости 7 мая 2020

Cosmo

Недавно стало известно, что уже этой осенью Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые станут родителями. Слухи о беременности уже подтвердила сама супермодель и ее мать Иоланда Хадид. А сегодня фанаты заподозрили, что пару ожидает еще одно радостное событие — свадьба! Что очень логично в свете последних новостей.

Так, одним из поводов для таких слухов стало новое тату Зейна — отрывок из поэмы ливанского философа Джебрана Халиля «О браке». Кроме того, теперь влюбленные носят одинаковые браслеты, созданные по индивидуальному заказу ювелиром Джорджем Халифом.

«У Зейна, Джиджи и меня есть ближневосточные корни. В нашей культуре мы носим амулеты от сглаза по целому ряду причин. Например, чтобы уберечься от любой негативной энергии или ревности. Я с нетерпением жду возможности создать что-то особенное для их маленькой девочки», — поделился подробностям Джордж, заодно упомянув, что Джиджи и Зейн ждут дочь.