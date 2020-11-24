«Я обязан постоять за нее»: брат принцессы Дианы рассказал о своем отношении к новому сезону сериала «Корона»

Звезды / Новости
24 ноября 2020
Cosmo

Поклонники сериала «Корона» смотрят четвертый сезон, который вышел совсем недавно, запоем, о чем массово сообщают в своих соцсетях. Сюжет, построенный в основном на знакомстве, браке и проблемах в отношениях между принцессой Дианой и принцем Чарльзом, приоткрыл завесу тайны, которую поклонники королевской семьи хотели сорвать годами. 

Однако те, кто на самом деле знал принцессу Диану, не в востороге от нового сезона. Ранее принц Уильям заявил, что создатели шоу «эксплуатируют и выставляют в ложном свете его родителей ради денег». А брат леди Ди, граф Спенсер, на днях посоветовал зрителям не принимать все, что они видят в сериале, за чистую монету.

«Они спрашивали меня, могут ли они снимать в Альторпе, но я ответил им отказом. Больше всего меня беспокоит то, что люди, которые смотрят сериалы, подобные этому, забывают, что это художественный жанр. Некоторые американцы говорили мне, что они посмотрели «Корону» и как будто выучили урок по истории. Так вот, это не так. В нем есть множество догадок и выдумок, разве нет? Можно попытаться опереться на факты, но эпизоды между ними фактами вовсе не являются», — отметил Чарльз Спенсер в эфире шоу Love Your Weekend with Alan Titchmarsh. 

«Я просто обязан постоять за нее в тех ситуациях, где я могу это сделать. Она оставила меня защищать ее сыновей, так что я чувствую то доверие, которое она мне оказала. А еще мы выросли вместе. Знаете, когда ты растешь с кем-нибудь вместе, он всегда остается для тебя тем же человеком, вне зависимости от того, что с ним случилось потом. Так что я чувствую, что моя задача — почтить ее память», — добавил мужчина. 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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