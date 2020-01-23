«Брэд наговорил много лишнего»: Анджелина Джоли остро отреагировала на речь бывшего мужа на SAG Awards

Звезды / Новости 23 января 2020

Cosmo

Пока все западные СМИ пестрят заголовками о возможном воссоединении Брэда Питта и Дженнифер Энистон и публикуют их совместные фото с церемонии SAG Awards, бывшую супругу актера, Анджелину Джоли волнует совсем не это. Поговаривают, что ее не на шутку зацепила речь Брэда Питта, с которой он выступил на той же церемонии, упомянув их неудавшийся брак.

«Давайте будем честны друг с другом, это был сложный этап моей жизни (прим.: говорит о браке с Анджелиной Джоли). Парень, который поднялся так высоко, совсем не ладил со своей женой», — рассказал со сцены Брэд Питт.

Не удивительно, что Анджелина приняла эти слова близко к сердцу. Источник, приближенный к актрисе, рассказал изданию The Sun, что она буквально «раздавлена из-за неуважения, которое Питт проявил к ней».

«Брэд на церемонии SAG Awards наговорил много лишнего об их рухнувшем браке. Конечно, она не в восторге от того, что ее личная жизнь стала достоянием общественности. Это все равно, что рассказать о любовных проблемах в комнате, полной незнакомцев. И все это еще и на фоне слухов о воссоединении Питта с Энистон. Сейчас она чувствует себя подавленной», — поделился подробностями анонимный источник.



