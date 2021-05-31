Брэд Питт закрутил роман с актрисой, младше его на 20 лет

Звезды / Новости 31 мая 2021

Cosmo

В который раз Брэду Питту приписывают новый роман. И в который раз — с девушкой намного младше его. В прошлом звание избранницы актера приписывали немецкой модели — Николь Потуральски. Теперь же все СМИ пишут о том, что Брэд Питт встречается с певицей и актрисой, номинанткой на «Оскар 2021» Андрой Дэй.

«Брэд Питт положил глаз на Андру Дэй», — рассказал анонимный источник изданию The Mirror. Поговаривают, что искра между актерами проскочила еще за кулисами «Оскара»: 36-летняя Андра Дэй была номинирована за главную роль в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей», а 57-летний Брэд был ведущим.

Пока мы ждем официальных подтверждений, делись: как тебе эта пара?