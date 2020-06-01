Новый музыкальный хит: Бритни Спирс выпустила песню впервые за 4 года

Звезды / Новости 1 июня 2020

Cosmo

38-летняя Бритни Спирс, видимо, решила вернуться к музыкальной карьере. Впервые за четыре года певица представила новую песню Mood Ring, которую Бритни посвятила влюбленности. Также Бритни отметила, что записала трек еще в 2016-м, но композиция была доступна только в японской версии альбома «Glory».

Новую песню Бритгни Спирс записала совместно с DJ Mustard и за сутки она стала самой прослушиваемой на iTunes. Вместе с треком певица показала и новую обложку альбома, для которой она снялась обнаженной посреди пустыни.