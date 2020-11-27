«Буде ще гарячіше»: Юрій Горбунов розповів про поцілунки з Надією Мейхер та ревнощі Катерини Осадчої

Звезды / Новости 27 ноября 2020

Cosmo

30 листопада на телеканалі «1+1» відбудеться прем`єра другого сезону комедійного серіалу «Великі Вуйки», акторами якого стане ціла низка українських зірок: Тіна Кароль, Лідія Таран, Влад Яма, Євген Кошовий, Юрій Ткач, Катерина Осадча та не тільки.

Напередодні прем’єри виконавці головних ролей Юрій Горбунов та Надія Мейхер завітали у гості до студії «Сніданку з 1+1» та розповіли цікаві закулісні подробиці зйомок другого сезону популярної комедії.

«Моя героїня Галина, працівниця Укрзалізниці та мешканка столиці, переїжджає до свого коханого Івана у Великі Вуйки, де їй дуже подобається. Мені, до речі, теж сподобалось на знімальному майданчику Великих Вуйок, який розмістився у Пирогові — свіже повітря, сонце, простір. Це дуже надихнуло всю команду, тому у новому сезоні навіть будуть пікантні сцени з поцілунками Галини та Івана», — розповіла Надія Мейхер.

А Юрій Горбунов розкрив секрет, як на такі сценарні ідеї відреагувала його дружина Катерина Осадча: «Було дуже смішно, коли один із авторів серіалу Микола Куцик озвучив при Катерині ідею поцілунку із Надією. Катя одразу запитала: «А ну покажи, де це в сценарії, я перевірю».

Надія Мейхер зазначила, що глядачі вже бачили поцілунки Івана та Галини у першому сезоні, але як запевнили актори, у нових серіях все буде набагато гарячіше.

«Всі звикли бачити пікантні сцені на сіновалі, а у майстерні Івана є гора стружки. У стружці ще такого не було!» — розповів Горбунов.