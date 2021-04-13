Будем знакомы: 10 настоящих имен знаменитостей, о которых ты не знала

Звезды / Новости
13 апреля 2021
Cosmo

Порой создается впечатление, как будто знаменитостям было суждено добиться успеха с того момента, как их родители подписали свидетельство о рождении. Но, как оказалось, многие селебрити не родились с золотым билетом к славе и прокладывали себе путь к популярности самостоятельно, часто используя сценические псевдонимы вместо настоящих имен. Ниже десять знаменитостей, которые используют ненастоящие имена, и причины, по которым они отказались от своих имен при рождении.

Эмма Стоун

Настоящее имя: Эмили Джин Стоун

Звезда фильма «Ла-Ла Ленд» рассказала W Magazine, что ей пришлось провести ребрендинг, когда ей было 16 лет, потому что в Голливуде уже была Эмили Стоун.

Брэд Питт

Настоящее имя: Уильям Брэдли Питт

Несмотря на то, что в профессиональной жизни актер использует свое второе имя, Page Six сообщает, что, флиртуя с женщинами, самый завидный голливудский холостяк представляется Уильямом. Звучит и правда сексуально.

Джиджи Хадид

Настоящее имя: Джелена Нура Хадид

Истинные поклонники знают, что всемирно известная супермодель использует псевдоним. При рождении ей дали имя Елена, однако в школе часто возникала путаница из-за того, что в ее классе была еще одна девочка по имени Елена. И тогда, чтобы облегчить всем жизнь, мама будущей супермодели сообщила учителю, что иногда они называют девочку Джиджи. Таким образом имя прижилось.

Леди Гага

Настоящее имя: Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта

Прежде чем стать знаменитой поп-звездой, Джерманотта взяла себе сценический псевдоним, вдохновленный песней Queen 1984 года «Radio Ga Ga». Именно под этим именем она впоследствии и стала известной на весь мир.

Майли Сайрус

Настоящее имя: Дестини Хоуп Сайрус

Сценическое имя Майли Сайрус родилось из детского прозвища. Судя по всему, в детстве девочка всегда улыбалась, за что ее прозвали Смайл (Smiley), что превратилось в Майли (Miley). В 2008 году певица официально сменила имя.

Риз Уизерспун

Настоящее имя: Лаура Жанна Риз Уизерспун

В начале своей карьеры тогдашняя Лаура Жанна взяла девичью фамилию матери в качестве своего имени.

Деми Мур

Настоящее имя: Деми Джин Гайнс

Большинство людей не знают, что Деми Мур вышла замуж за рок-музыканта Фредди Мура, когда ей было всего 17 лет, и взяла его фамилию. Брак продлился четыре с половиной года, но актриса решила оставить его фамилию в качестве сценического псевдонима.

Ники Минаж

Настоящее имя: Оника Таня Марадж

В одном из интервью певица поделилась, что она даже не выбирала свое сценическое имя. В одном из продюсерских контрактов, которые она подписала, настояли, чтоб ее звали Минаж. Певица сопротивлялась этому, но ее убедили. Тем не менее, ей не нравится ее псевдоним, и она предпочитает, чтоб близкие и друзья называли ее Оника.

Лана Дель Рэй

Настоящее имя: Элизабет Вулридж Грант

Лана Дель Рей была Лиззи (Элизабет) Грант до тех пор, пока ей не исполнилось 25 лет — тогда у нее появилось альтер-эго по имени Лана Дель Рей.

Рианна

Настоящее имя: Робин Рианна Фенти

Однажды певица призналась Rolling Stone, что ее друзья и семья все еще называют ее Робин, особенно когда хотят привлечь ее внимание. «Я чувствую оцепенение, когда слышу Рианна, Рианна, Рианна», — сказала она изданию. «Когда я слышу Робин, я обращаю внимание».

По материалам cosmopolitan.com

Адаптировала: Ольга Распутняя

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Фото: Gettyimages
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