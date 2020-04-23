«Будьте взаємно красивими»: бренд шовкових хустинок Oliz випустив колекцію, присвячену поетесі Ліні Костенко

Мода / Fashion news
23 апреля 2020
Cosmo

Український бренд Oliz представив лімітовану колекцію шовкових хустинок «Ліна», присвячену українській поетесі Ліні Костенко у ювілейний для неї 2020 рік.

Принтом для хустин став уривок із вірша Ліни «Між іншим». Цитату з нього: «Будьте взаємно красивими» – розміщено на всіх хустинках колекції. Її кольори – глибокий синій, як нічне небо, та яскравий і життєрадісний корал.

Першу хустинку з цієї колекції було подаровано самій поетесі. За побажанням пані Ліни, яка відмовилась від гонорару, частину коштів від продажу колекції (30%) буде передано до Благодійного фонду Сергія Жадана.

Замовити такий аксесуар із особливим змістом можна на Instagram-сторінці бренду Oliz або на сайті. Така хустинка не лише стильно доповнить твій образ, а й нагадуватиме про вічні цінності — взаємоповагу і любов до оточуючих.

 

 

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