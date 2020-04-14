Бьюти-индустрия против коронавируса: как украинские визажисты помогают бороться с Covid-19

Красота / Новинки
14 апреля 2020
Cosmo

Косметические и парфюмерные фабрики Christian Dior, Guerlain и Givenchy производят бесплатные санитайзеры для французских медиков и властей. Estée Lauder пожертвовали 2 миллиона долларов на открытие нью-йоркского фонда борьбы с Covid-19. Кайли Дженнер приостанавливает выпуск косметики Kylie Cosmetics и начинает изготовление дезинфекторов для рук. 

Бьюти-индустрия в Украине также не остается в стороне и постепенно включается в борьбу с пандемией Covid-19. К примеру, бьюти академия MakeUpMe Academy запускает онлайн-курс по мейкапу, часть средств от которого пойдут на помощь украинским медикам в борьбе с коронавирусом. 

В чем суть проекта?

«Одна из главных ценностей Muma — социальная ответственность. Мы не можем оставаться в стороне, когда перед всем миром стоит такой огромный вызов. Объединив всю мейкап-индустрию, мы хотим внести свою лепту в борьбу с пандемией коронавируса», — рассказывает об идее создательница Академии Маруся Задорожная.

Длительность «Бьюти курса от суперстарс» — 1 месяц. Формат — онлайн-занятия с топовыми визажистами Украины. Они работают с главными мировыми брендами, звездами шоу-бизнеса и модными глянцами. Но сегодня объединяются вместе ради общей цели — помощи в борьбе с коронавирусом. 20% вырученных средств визажисты передают на закупку защитного снаряжения, масок и очков для украинских медиков. 

«Мы сделаем все, чтобы наша помощь была максимально масштабной. Планируем продать как минимум 1000 курсов. Но мечтаем, что вместе нам удастся гораздо больше, и кроме защитного снаряжения мы сможем закупить еще и нужное медицинское оборудование для больниц», — делится Маруся Задорожная ожиданиями по поводу проекта.

О чем курс? 

Всего за 15-20 минут (именно столько длится каждый урок) можно научиться определенному элементу мейкапа или узнать профессиональные бьюти-секреты. Этот курс подойдет как новичкам, которые хотят научиться макияжу для себя, так и практикующим визажистам, цель которых — углубить свои знания. Для обучения не нужен особенный инструментарий — только то, что уже есть в твоей косметичке. Кстати, за время курса ее можно изрядно пополнить: каждый день Muma планирует дарить лучшим ученикам бьюти-подарки от партнеров — оценивать будут домашние задания.

В коротких видео каждый из звездных makeup-артистов будет раскрывать одну из тем:

  • мифы по уходу за кожей и в макияже
  • типы кожи и особенности работы с ними
  • главные тренды мейкапа 2020/2021 
  • смоки-айз
  • главные ошибки в макияже
  • кремовые текстуры в мейкапе
  • макияж для невест и так далее.

Это прекрасный способ провести карантин с пользой, обрести новые навыки (а возможно — и новую профессию), даже не выходя из дома. И вместе с тем внести свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Кто преподаватели?

Команда преподавателей — без преувеличения звездная. Они имеют опыт работы ведущими визажистами в таких брендах как Dior, Chanel, Givenchy & Kenzo beauty, M.A.C, Inglot и другими. Сотрудничают с топовыми телеканалами, селебритис и звездами, такими как Monatik, «НеАнгелы», «Время и Стекло», Потап, NK, Tayannа и не только. Их работы публикуют в самых известных глянцевых журналах: Cosmopolitan Ukraine, Elle Ukraine, Harper’s Bazaar Ukraine. Их мастер-классов ждут в самых разных уголках мира, а теперь у них можно учиться, даже не выходя из дома.

Во время онлайн-обучения на «Бьюти курс от суперстарс» ты послушаешь уроки от Маруси Задорожной, Марты Скальской, Тамрико, Игоря Игнатенко, Светланы Рымаковой, Тины Антоненко, Марины Борщевской, Светы Кузьмичевой, Мити Грибко, Алены Бушинской, Евгении Козловой, Лемары, Вики Олейник, Vlada MUA, Оксаны Черепани, Даши Тайвас, Ани Лысенко, Иры Байбарак и Марины Самойловой. 

Присоединиться к проекту и поддержать украинских медиков в борьбе с Covid-19 может каждый из нас. Узнавай подробности и записывайся на благотворительный онлайн-марафон по мейкапу от Muma по ссылке.

Старт — 27 апреля.

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