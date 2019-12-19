Бьюти-новость дня: Dior выпустили масло для губ Lip Glow

Cosmo

Новый формат культового продукта!

Если ты никогда не пробовала бальзам для губ Dior Lip Glow, то однозначно многое пропустила: более сексуального финиша и оттенка, нежели от его использования, найти непросто. Чтобы порадовать поклонниц культового средства, Dior выпустили идеальную для зимы новинку — масло Lip Glow Oil.

В кампейне снялись уже знакомые лица бренда во главе с сексуальной Беллой Хадид, формула средства стала более питательной благодаря маслу вишни, как это и положено продукту этой категории, ну а линейка представляет собой четыре ярких во флаконах и полупрозрачных на губах оттенка: вишневый, оранжевый и два розовых — светлый и яркий.

Купить масло в Украине можно будет уже в феврале!