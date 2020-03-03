«Це питання твого вибору: час чи не час»: 24-річна Jerry Heil зізналась, що у неї ніколи не було сексу

Звезды / Новости 3 марта 2020

Cosmo

Нове інтерв’ю Jerry Heil Маші Єфросиніній викликало чи не більший резонанс, ніж її виступ на Нацвідборі на Євробачення-2020 – особливо активно мережа обговорює відверте зізнання 24-річної співачки про те, що у неї ніколи не було сексу. А сама Jerry тим часом прокоментувала його на своїй Instagram-сторінці.

«Стільки повідомлень після жодного інтерв’ю не отримувала! Дякую Маші, що настільки тонко відчула мене і обережно відкрила тему першого сексу. Його відсутності. В (о ні, тільки не це) 24 роки. Причини поділитися своєю історією:

1) Я знала, що, відкрившись, допоможу справитися з соціальним тиском людям РІЗНОГО віку. Так і сталося — сотні людей вже написали мені, що їм тепер легше. Отже не даремно я відчувала потребу розповісти!

2) Відкритість — кращий з усіх можливих трендів! Зараз відкрито говорять про секс в деталях — це допомагає багатьом знайти себе в чужих історіях. Тільки от інші люди, які не мають серйозних відносин (а для мене секс можливий лише за такого ходу подій — хоча кожен обирає своє) страждають від тиску такого інформаційного потоку і починають думати, що з ними щось не так, — лише тому що немає в якості опори жодної історії публічної людини, яка давала би розуміти, що не вести статеве життя — це так само окей як і вести його. Це чисто питання твого вибору: час чи не час», — зауважила Яна.

«Всі інсайти, які я проживаю зараз, зводяться до двох моїх простих правил життя: 1. Будь собою; 2. ПРАВДА — ЦЕ НЕ СОРОМНО. За будь-яких обставин», — додала співачка.

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Браво!