«Це досвід, який я їм передам»: Кейт Міддлтон розповіла, як виховує дітей

Звезды / Новости 21 февраля 2020

Cosmo

Кейт Міддлтон — зразкова мама. Зараз вони з принцем Уільямом виховують трьох дітей і як зізнається жінка, це буває нелегко. Проте і у королівської сім’ї теж є свої секрети. За словами герцогині, вона дуже багато прийомів перейняла у своєї бабусі. Та була дуже мудрою жінкою і вміла ладнати з дітьми.

«У мене була дивовижна бабуся, яка присвятила багато часу, граючи з нами, займаючись мистецтвом і ремеслами... Вона займалася садівництвом і готувала з нами. А я намагаюсь взяти багато з того, що робила вона. Те, як виховувала мене бабуся — це досвід, що я передам своїм дітям», — розповіла Кейт в одному з інтерв’ю.

Ми захоплюємось герцогинею і вважаємо, їй личить бути мамою.