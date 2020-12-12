«Це лицемірно»: Юлія Саніна прокоментувала рішення Санти Дімопулос віддати їй перемогу на «Танцях з зірками»

Звезды / Новости
12 декабря 2020
Cosmo

Недавно ми писали про те, що цього сезону переможниць шоу «Танці з зірками» виявилося двоє — ними стали Санта Дімопулос, яка перемогла фактично за сумою балів суддів та голосів телеглядачів, та Юлія Саніна, якій переможниця раптово віддала кубок одразу ж після оголошення результатів.

Прихильники співачки хоч і вболівали за свою фаворитку, однак таким розвитком подій залишилися дуже незадоволеними, відзначивши, що Юля заслуговувала зайняти перше місце і без «подачок Санти». Що про такий фінал думає сама Саніна? На днях лідерка гурту The Hardkiss розповіла про це у програмі у програмі «Ходят слухи». 

«Для мене цей момент був настільки змазаним, неправильним. І певною мірою принизливим. Якби вона вважала мене рівноцінною собі суперницею, вона б так не вчинила, вона б поважала це друге місце. Знаючи, що відбувалося за лаштунками, і як сильно її команда хотіла цієї перемоги, говорити про те, що їй вона була не потрібна — це, як мінімум, лицемірно», — відзначила Юля. 

А ти що скажеш? 

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Фото: instagram.com/tanci1plus1, instagram.com/the_hardkiss
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