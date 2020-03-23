«Це не канікули»: Олена Зеленська закликала матусь та дітей залишатися вдома

Звезды / Новости 23 марта 2020

Cosmo

Одна із головних проблем, з якою сьогодні бореться влада — несерйозне ставлення українців до ситуації з коронавірусом та обмежень, які введено у зв’язку з цим. Так, багато хто сприймає примусовий карантин як відпустку або канікули. Матусі продовжують гуляти з дітьми на вулицях та дитячих майданчиках, ризикуючи своїм здоров`ям, здоров`ям малят та всіх оточуючих.

Сьогодні до них офіційно звернулася Перша леді України, Олена Зеленська, наголосивши на тому, що карантин — це не канікули, а жорсткі заходи безпеки.

«Про пандемію коронавірусу вже багато сказано й написано. Я лише повторю: карантин — це не канікули та не відпустка. Дотримуйтеся рекомендацій лікарів і правил карантинного режиму, піклуйтеся про рідних та близьких, зберігайте спокій і пам’ятайте, що ми — приклад для наших дітей. Нам неодмінно вдасться подолати це випробування. Здоров`я нам усім! Бережімо себе та тих, хто поруч! Все буде добре!» — написала Олена у себе в Instagram.

Окрім того, сьогодні стало відомо про введення ще більш жорстких правил карантину, зокрема у Києві. Так, до покращення епідемічної ситуації у Києві забороняється користуватися дитячими та спортивними майданчиками, розташованими у парках та скверах та на прибудинкових територіях. Там уже розміщено таблички із застереженнями.