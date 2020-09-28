«Це тобі, якщо раптом захочеш підрізати собі язичок»: Ольга Фреймут продовжила конфлікт з Катериною Кухар у новому прямому ефірі «Танців з зірками»

Звезды / Новости 28 сентября 2020

Cosmo

Здавалося б, після найбільш скандального діалогу у новому сезоні «Танців з зірками», що відбувся між Ольгою Фреймут та Катериною Кухар два тижні тому, минуло вже немало часу та пристрасті мали б охолонути. Однак телеведуча з ефіру в ефір не може втриматися, аби не підігріти конфлікт.

П`ятий випуск не став винятком. Незважаючи на те, що коментарі прими-балерини щодо віденського вальсу у виконанні Олі Фреймут та її партнера Іллі Падзини були доволі стриманими, після них зіркова учасниця подарувала Каті... ножиці.

«Хочу тобі подарувати ножиці такі талісманні для вишивання, тому що вишивання заспокоює нерви. А вони в тебе є ще. Якщо щось захочеш обрізати, язичок там собі... Ну, раптом!» — зазначила телеведуча. Без подарунків не залишилися також Влад Яма, якому Фреймут вручила власну книгу з етикету, і Григорій Чапкіс, що отримав з рук Олі лист від її тітки Стефи з Нового роздолу, яка є прихильницею хореографа.