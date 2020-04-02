Чем заняться в Instagram: люди создают кутюрные платья на дому

Мода / Fashion news 2 апреля 2020

Cosmo

Кого-то самоизоляция подталкивает к необычным маскировкам, а другие коротают время в Instagram, выдумывая новые флешмобы. Одно из трендовых развлечений придумал фэшн-журналист Джордж Сервенти.

Чтобы подписчики не скучали, парень предложил им воссоздать наряды из кутюрных коллекций и, конечно же, автор челленджа сам показал наглядные примеры. К примеру, он изготовил наряд из мусорных пакетов, как в коллекции Comme des Garçons из коллекции осень/зима – 2015.

Идею журналиста подхватили многие пользователи, которые делают свои кутюрные платья из любых подручных материалов. Присоединиться к веселью могут все желающие, нужно лишь опубликовать фото своего образа с хештегом #HomeCouture и отметить Джорджа.