Чем заняться в Instagram: люди создают кутюрные платья на дому
Публикация от George Serventi (@skipdin) 31 Мар 2020 в 5:43 PDT
Кого-то самоизоляция подталкивает к необычным маскировкам, а другие коротают время в Instagram, выдумывая новые флешмобы. Одно из трендовых развлечений придумал фэшн-журналист Джордж Сервенти.
Чтобы подписчики не скучали, парень предложил им воссоздать наряды из кутюрных коллекций и, конечно же, автор челленджа сам показал наглядные примеры. К примеру, он изготовил наряд из мусорных пакетов, как в коллекции Comme des Garçons из коллекции осень/зима – 2015.
Публикация от George Serventi (@skipdin) 27 Мар 2020 в 3:30 PDT
Идею журналиста подхватили многие пользователи, которые делают свои кутюрные платья из любых подручных материалов. Присоединиться к веселью могут все желающие, нужно лишь опубликовать фото своего образа с хештегом #HomeCouture и отметить Джорджа.
Публикация от George Serventi (@skipdin) 28 Мар 2020 в 1:06 PDT
Публикация от George Serventi (@skipdin) 30 Мар 2020 в 9:39 PDT
Публикация от 1 Granary (@1granary) 31 Мар 2020 в 7:04 PDT
Публикация от sydneypimbley (@sydneypimbley) 30 Мар 2020 в 9:26 PDT