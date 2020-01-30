Черная полоса: королева созвала экстренное совещание из-за секс-скандала принца Эндрю

Звезды / Новости 30 января 2020

Cosmo

В жизни королевской семьи в последнее время слишком много негативных событий. Конечно, самым громким из них была и остается новость о сложении полномочий принца Гарри и Меган Маркл. Но отличился также и сын королевы, принц Эндрю. По сообщением британского издания The Sun, королева и ее муж уже созвали экстренное совещание из-за новых подробностей сексуального скандала, в котором замешан принц.

Оказывается, его представители никак не сотрудничают с полицией. Как сообщает один из источников, сын королевы не помогает расследованию и вообще не контактируют с представителями власти. Некоторые даже воспринимают это как признание вины.

Напомним, в прошлом году принца Эндрю уличили в связях с миллиардером Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в секс-торговле и педофилии. По некоторым данным, сын королевы пользовался секс-услугами несовершеннолетних и тоже причастен к этому делу.