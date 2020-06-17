Чистый секс: Гвинет Пэлтроу выпустила аромасвечу с запахом своего оргазма

Звезды / Новости 17 июня 2020

Cosmo

Голливудская звезда продолжает активно развивать собственную онлайн-платформу Goop, где продаются самые разные товары для здорового образа жизни и интерьера. Там можно найти косметику, средства по уходу за кожей, ароматы, пищевые добавки, секс-игрушки, а также такие необычные вещи, как лунная пыль и спреи от энергетических вампиров.

Любит Гвинет Пэлтроу выпускать и аромасвечи с интересными запахами. В начале года она удивила всех, выпустив свечу с ароматом вагины, а на днях презентовала новинку — свечу с ароматом своего оргазма.

Композиция «This candle smells like my orgasm» cостоит из нот грейпфрута, нероли и спелых ягод черной смородины, смешанной с запахом турецкой розы и зеленого чая ганпаудер. «Этот аромат сексуален, удивителен и притягателен», — указано в описании товара, который продается на сайте Goop по цене 75 долларов. Звучит интересно!