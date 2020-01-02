Чистый секс: Рианна поделилась горячими фото в белье и красных чулках

Звезды / Новости 2 января 2020

Cosmo

Королева Ри — настоящая богиня соблазна и провокации. Так, вчера звезда представила миру свою новую праздничную коллекцию белья, созданную совместно с дизайнером Адамом Сельманом специально к 14 февраля. И, конечно же, сама снялась в кампейне. Получилось о-очень горячо!

На провокационных и безумно сексуальных снимках певица позирует в красном бикини, чулках в тон и блестящих босоножках, накинув сверху ярко-алый пуховик. Поклонники уже успели засыпать звезду комплиментами и восхититься ее отличной формой. А мы их поддерживаем: Ри просто прекрасна!