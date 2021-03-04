Чистый соблазн: Рози Хантингтон-Уайтли снялась полностью обнаженной для обложки глянца

Звезды / Новости 4 марта 2021

Cosmo

Рози Хантингтон-Уайтли стала главной героиней британского Elle. Модель снялась в горячей фотосессии для издания, в которой позирует в невероятно сексуальных образах и даже полностью обнаженной.

В откровенном интервью для глянца звезда призналась, что после родов ее тело изменилось. Однако это никак не влияет на ее отношение к себе.

«Мне 33 года, и я начинаю видеть морщины. Многие вещи уже не сидят на мне так, как сидели до рождения ребенка, но я к этому нормально отношусь. Я знаю себя, и чем старше я становлюсь, тем больше осознаю, что идея, что я должна быть кем-то не тем или выглядеть каким-то определенным образом, кажется мне все более неверной», — отметила Рози.

Браво!