Чистое вдохновение: 58-летняя Деми Мур и ее трое дочерей показали роскошные фигуры в рекламе купальников

Звезды / Новости
7 июля 2021
Cosmo

Потрясающая физическая форма 58-летней Деми Мур — всегда чистое вдохновение и настоящая мотивация для всей нашей редакции. И недавно актриса продемонстрировала ее еще раз — в новой рекламной кампании бренда купальников Andie Swim. Вместе со звездой на фото позируют трое ее дочерей: 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 27-летняя Талула. 

В кампейне красотки примерили стильные купальники самых разных цветов: классического черного, сексуального красного и не только. Поклонники Деми ожидаемо засыпали ее и ее дочерей комплиментами, отметив, что все четверо выглядят просто потрясающе. 

Полностью с ними согласны!

5 5 1
Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/demimoore
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Как выглядит идеальный брючный костюм на лето 2021? Показывает Хейли Бибер
2
Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка
3
Открытие Каннского кинофестиваля 2021: лучшие наряды звезд
4
«Я никогда не чувствовала себя лучше», – Дженнифер Лопес выпустила новую песню и рассказала, как она счастлива сейчас
5
Самые красивые: Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс снова вместе
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новость дня: Скарлетт Йоханссон станет мамой во второй раз

Поздравляем!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Пара на миллион: Сиенна Миллер впервые вышла в свет со своим новым бойфрендом

Красивые и счастливые!

Звезды / Новости

Тома Холланда и Зендаю застали за горячими поцелуями в машине

Плюс одна невероятно красивая пара в Голливуде.

Звезды / Новости

Приятная неожиданность: Эмбер Херд впервые стала мамой

Звезда, которая ни разу не была замеченной беременной, удивила всех. Раскладываем все по полочкам.

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Звезды / Новости

«Она очень спокойная»: принц Гарри впервые рассказал о новорожденной дочери

И поделился тем, как справляется с ролью отца двоих детей.

Loading...
Звезды / Новости

Чудо-женщина: Галь Гадот стала мамой в третий раз

Бэби-бум продолжается.

Читайте также
1
Гардероб импрессионистки: кутюрная коллекция Chanel Fall 2021
2
«Створено жінками»: Have A Rest, Spilne Art, GUNIA Project
3
Лучшие вещи для летнего отдыха за городом
4
Эмбер Херд опубликовала первое видео с дочерью
5
Что купить на летних распродажах
Звезды / Новости

Бэби-бум продолжается: Карди Би ждет второго ребенка

Начинаем новую неделю с хороших новостей.

Звезды / Новости

Кто он: новый бойфренд Рене Зеллвегер

Новая звездная пара. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Я не могу выйти замуж или родить ребенка»: Бритни Спирс шокировала мир откровениями о своей жизни под опекунством отца

Певица попросила суд «вернуть ей ее жизнь».  

Звезды / Новости

Из первых уст: Дженнифер Энистон рассказала о своих отношениях с Брэдом Питтом

Расставила все точки над «i» в новом интервью. 

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Всего добились сами: 5 звезд Голливуда, которые поднялись с низов

Достойный пример. 

Звезды / Новости

Звезда сериала «Друзья» признался, что борется с раком четвертой стадии

Именно из-за болезни Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера, не смог воссоединиться с коллегами в спецвыпуске.  

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Темные волосы, челка и массивные украшения: неузнаваемая Леди Гага на обложке глянца

В образе экс-супруги Маурицио Гуччи Патриции Реджани.

Звезды / Новости

Балетный батл: Александр Стоянов и Катерина Кухар показали, как проходят их репетиции

21 июня, в выходной понедельник, в Октябрьском дворце пройдут два великолепных балета «Лебединое озеро» и «Белоснежка и семь гномов».

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Все хорошеет: редкое появление Адель — без макияжа и в потрясающей форме

Взгляд не отвести. 

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.