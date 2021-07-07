Чистое вдохновение: 58-летняя Деми Мур и ее трое дочерей показали роскошные фигуры в рекламе купальников

Звезды / Новости 7 июля 2021

Cosmo

Потрясающая физическая форма 58-летней Деми Мур — всегда чистое вдохновение и настоящая мотивация для всей нашей редакции. И недавно актриса продемонстрировала ее еще раз — в новой рекламной кампании бренда купальников Andie Swim. Вместе со звездой на фото позируют трое ее дочерей: 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 27-летняя Талула.

В кампейне красотки примерили стильные купальники самых разных цветов: классического черного, сексуального красного и не только. Поклонники Деми ожидаемо засыпали ее и ее дочерей комплиментами, отметив, что все четверо выглядят просто потрясающе.

Полностью с ними согласны!