Читаем по губам: эксперт расшифровал, что Гарри сказал Меган после холодного приветствия Уильяма и Кейт

Звезды / Новости 11 марта 2020

Cosmo

Встреча двух королевских пар в Вестминстерском аббатстве состоялась два дня назад, однако пользователи сети не прекращают обсуждать ее до сих пор. Пожалуй, самым обсуждаемым моментом стало то, как холодно отреагировали герцоги Кембриджские на приветствие герцогов Сассекских. Удивила такая реакция и самого принца Гарри. Эксперт по чтению по губам рассказал The Telegraph, что именно он прошептал Меган сразу после этого неловкого момента.

«Он сказал «Привет, Гарри» и все. И больше он не сказал ничего», — произнес герцог Сассекский в адрес жены.

Кажется, Гарри довольно сильно задело поведение брата. Надеемся, что вскоре их отношения наладятся!