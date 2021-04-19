Читаем по губам: эксперт рассказал, о чем говорили Уильям и Гарри на похоронах принца Филиппа

Звезды / Новости 19 апреля 2021

Cosmo

В субботу в Великобритании состоялась церемония прощания с принцем Филиппом, который ушел из жизни 9 апреля. Из США на похороны прилетел и принц Гарри, который впервые после скандального интервью Опре Уинфри встретился с родственниками. Его встреча с братом, принцем Уильямом, выдалась довольно холодной — во время процессии братья держались порознь, а между ними стоял их кузен Питер Филиппс.

Позже внуки королевы все-таки перебросились парой фраз — и эксперт по чтению по губам уже рассказал изданию PageSix, о чем они говорили. По его словам, принц Уильям отметил, что «церемония была отличной», на что младший брат согласился и ответил, что все было точно так, как хотел их дедушка.

Впрочем, к радости поклонников королевской семьи, на этом их общение не закончилось — после службы Кейт Миддлтон подошла к Гарри, а позже к ним присоединился и Уильям. Дальнейший путь родственники продолжили уже втроем (фото ищи здесь).

Принц Гарри планировал улететь в США уже сегодня, однако ряд западных источников сообщают, что он решил остаться в Великобритании до дня рождения своей бабушки Елизаветы, который она будет отмечать 21 апреля.