Читаем по губам: эксперт рассказал, о чем говорили Уильям и Гарри на похоронах принца Филиппа

Звезды / Новости
19 апреля 2021
Cosmo

В субботу в Великобритании состоялась церемония прощания с принцем Филиппом, который ушел из жизни 9 апреля. Из США на похороны прилетел и принц Гарри, который впервые после скандального интервью Опре Уинфри встретился с родственниками. Его встреча с братом, принцем Уильямом, выдалась довольно холодной — во время процессии братья держались порознь, а между ними стоял их кузен Питер Филиппс.

Позже внуки королевы все-таки перебросились парой фраз — и эксперт по чтению по губам уже рассказал изданию PageSix, о чем они говорили. По его словам, принц Уильям отметил, что «церемония была отличной», на что младший брат согласился и ответил, что все было точно так, как хотел их дедушка. 

Впрочем, к радости поклонников королевской семьи, на этом их общение не закончилось — после службы Кейт Миддлтон подошла к Гарри, а позже к ним присоединился и Уильям. Дальнейший путь родственники продолжили уже втроем (фото ищи здесь). 

Принц Гарри планировал улететь в США уже сегодня, однако ряд западных источников сообщают, что он решил остаться в Великобритании до дня рождения своей бабушки Елизаветы, который она будет отмечать 21 апреля.

5 5 1
Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Must-visit: путівник

найбільш незвичайними готелями Австрії
Реклама
Читайте также
1
Must-visit: путівник найбільш незвичайними готелями Австрії
2
Похороны принца Филиппа посмотрело больше телезрителей, чем интервью Меган и Гарри Опре Уинфри
3
Как Виктория Бекхэм отметила свой день рождения
4
Личный момент: королева Елизавета II оставила прощальное письмо на гробе принца Филиппа
5
Почему Кейт Миддлтон надела на похороны принца Филиппа украшение Елизаветы II
Звезды / Новости

Стала известна истинная причина расставания Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Мы так и знали.

Звезды / Новости

Как королевская семья прощалась с принцем Филиппом: 15 эмоциональных фото

До слез.        

COSMO / Тренды

Must-visit: путівник найбільш незвичайними готелями Австрії

Звезды / Новости

Больше не холостяк: Иракли Макацария показал свою 19-летнюю возлюбленную

Как тебе эта пара?

Звезды / Новости

Свадьбы не будет: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес разорвали помолвку

Шок.

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Звезды / Новости

Как королева Елизавета отреагировала на то, что Меган Маркл не будет на похоронах принца Филиппа

Дела семейные.

Loading...
Звезды / Новости

«Они неразлучны»: Рианна замечена на свидании с новым бойфрендом

Никому не скрыться от настойчивых папарацци.

Читайте также
1
Топ-5 фільмів, де зіграли відомі моделі
2
Четыре идеальных костюма и тренч в весеннем дропе Тote
3
30 продуктів, які збережуть молодість
4
Как правильно наносить маску для волос, чтобы она работала еще лучше?
5
6 секретов безупречной кожи супермоделей
Звезды / Новости

Держась за руки: невероятное милые новые фото Брэдли Купера и его подросшей дочери Леи

Мимими дня!

Звезды / Новости

Будем знакомы: 10 настоящих имен знаменитостей, о которых ты не знала

Джелена Нура Хадид, Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, Оника Таня Марадж, Элизабет Вулридж Грант и другие.

Звезды / Новости

Новость дня: Маколей Калкин впервые стал отцом

Актер назвал сына в честь покойной сестры. 

Звезды / Новости

«Я буду скучать по дедушке»: принц Уильям трогательно прокомментировал смерть принца Филиппа

До слез. 

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Без Меган Маркл: принц Гарри срочно прилетел в Великобританию

Чтобы попрощаться с дедушкой.

Звезды / Новости

Поклонники упрекают принца Гарри и Меган Маркл за холодную реакцию на смерть принца Филиппа

Пара официально прокомментировала печальную новость. И поклонникам королевской семьи этот комментарий не понравился.

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Все сложно: Дженнифер Лопес перестала носить обручальное кольцо

Неужели свадьба действительно не состоится?

Звезды / Новости
Это интересно

Пара века: 10 самых трогательных фото королевы Елизаветы и принца Филиппа

В этот грустный для королевской семьи и всего мира день вспоминаем самые трогательные фото королевы и ее возлюбленного. 

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Cупруг королевы Елизаветы ІІ принц Филипп скончался в возрасте 99 лет

Наши соболезнования.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.