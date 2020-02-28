Что бы это значило: Ирина Шейк показала кольцо на безымянном пальце

Звезды / Новости 28 февраля 2020

Cosmo

После расставания с Брэдли Купером слухи о новых романах Ирины Шейк появляются в прессе регулярно. А на днях модель еще и подогрела их во время прогулки по Милану —красотка появилась на улицах города, держась за руки со своим агентом и близким другом Али Кавусси, и... с кольцом на безымянном пальце.

Поклонники звезды сразу заподозрили, что таким образом Ирина намекнула на то, что у нее появился новый возлюбленный и их отношения развиваются стремительно. Что же, будем ждать новостей!