Что бы это значило: Ирина Шейк показала кольцо на безымянном пальце

Звезды / Новости
28 февраля 2020
Cosmo

Ирина Шейк личная жизнь 2020

После расставания с Брэдли Купером слухи о новых романах Ирины Шейк появляются в прессе регулярно. А на днях модель еще и подогрела их во время прогулки по Милану —красотка появилась на улицах города, держась за руки со своим агентом и близким другом Али Кавусси, и... с кольцом на безымянном пальце.

Поклонники звезды сразу заподозрили, что таким образом Ирина намекнула на то, что у нее появился новый возлюбленный и их отношения развиваются стремительно. Что же, будем ждать новостей!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/irinashayk
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