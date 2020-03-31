Что читают супермодели: Кая Гербер запустила виртуальный книжный клуб и назвала своего любимого автора

Звезды / Новости 31 марта 2020

Cosmo

В условиях карантина все пытаются хоть как-то не сойти с ума. Мы с тобой уже разобрались, какие салонные процедуры можно проводить дома и как не умереть от одиночества в изоляции. Теперь же предлагаем присоединиться к книжному клубу, который в своем инстаграме запускает американская супермодель Кая Гербер.

Девушка раз в неделю будет делиться с подписчиками одной из своих любимых книг, а также выходить в прямые эфиры, чтобы обсудить каждую из них. Начать модель предлагает уже сейчас. Первая в списке — роман английской писательницы Салли Руни «Нормальные люди». Кая признается, что это одна из ее любимых книг.

Прекрасный способ провести время. Вы с подружкой можете устроить свой собственный клуб. Обсуждать любимые истории, пересказывать друг другу сюжеты и делиться впечатлениями в соцсетях.